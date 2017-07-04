Uçhisar’da, sokak hayvanları aç kalmıyor

Uçhisar Belediyesi, sıcakların artmasıyla, su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara su ve mama bırakma uygulaması başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Belediyemiz hava sıcaklığının artmasıyla birlikte su ihtiyacı artan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kasabamızın çeşitli yerlerine konumlandırdığı su ve mama kaplarıyla, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek oluyor. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, çevremizde yaşayan diğer canlılara karşı duyarlı olmaları ve kapılarının önlerine su kapları koymaları olacak. Bu dünyada tüm canlıların yaşama hakkı vardır” dedi.