Uçhisar’da Türkiye-Azerbaycan kardeşlik gecesi düzenlendi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan kardeşlik gecesinde Azeri sanatçılar konser verirken, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100.yıldönümü kutlandı. Uçhisar Belediyesi Kadıneli Restaurantta düzenlenen programa Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve vatandaşlar katıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Türk dünyası ve Azerbaycan Türkiye ilişkilerini değerlendirdiğimiz zaman Azerbaycan’ımızın iki devlet bir millet şablonunun üzerine tamamen oturmuş bizi yansıtan bir ilkedir. İşte bundan dolayı sayın vekilimin de gayretleriyle Türkiye ile birlikte Azerbaycan dünyada güç birliğinin önderliğini yapacaktır. Ama bunlarla birlikte 10 tane daha Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti endamında olan ve Türk milletimizin yansıtan ülkelerimiz var. Bunlarla da nasıl ne şekilde ve dünya üzerinde nasıl bir güç oluşturabileceğimizi burada işte bu birlikteliğimizin atıldığı tohumlar neticesinde elde edeceğiz” diye konuştu.

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva da, "Biz İstanbul’un orada kilidiyiz dedi. Paşayeva, “Değerli kardeşlerim Karabağ, Kırım, Ahıska, Kerkük, Bayır Bucak, Türkmen Dağı, Kuzey Kıbrıs bunlar İstanbul’un, Ankara’nın Bakü’nün kilitleridir. O kilitler daha zayıf olduğunda biz de zayıflayacağız. Güçlenirse hepimiz daha da güçleneceğiz. Bize siz neredesiniz dediklerinde milyonlar hep birlikte biz buradayız demeyi başarmalıyız” dedi.

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, konuşmasının ardından Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’a plaket takdim ederken, Belediye Başkanı Karaaslan da Azerbaycan’dan gelen misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Uçhisar’da düzenlenen program daha sonra Azerbaycan’dan gelen sanatçıların şarkılarını seslendirmesiyle devam etti.