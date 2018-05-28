Uçhisar’da yol ve kaldırım çalışmaları başladı

Yol çalışması cezaevi kavşağına kadar devam edecek olup çalışmaların 2 ay boyunca planlanmasıyla birlikte caddeye toplam 18 bin 500 metrekare kilitli parke taşı, 5 bin metrekare dikdörtgen parke taşı döşenecek olup 6 bin 500 adet bordür taşı, 4 bin adet yağmur oluğu taşı döşenecek. Yol çalışması esnasında içme suyu boru hattının paslanması nedeniyle sökülerek yerine plastik boru hattı döşeneceği öğrenildi.

Ayrıca uçhisar Belediyesi tarafından Turgut Özal Caddesi’nde çalışmalar devam ederken Atatürk Bulvarı’na çift kompenantlı serme boya ile yaya geçidi yapılmış olup Uçhisar’a giriş yapan araçların yavaşlamaları için yine çift kompenantlı serme boya ile hız kesici çizgiler yapıldı.