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07 Temmuz 2017 13:08

Uçhisarlı kadınlar piknikte buluştu

Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisarlı kadınlara yönelik piknik düzenlendi.

Uçhisarlı kadınlar piknikte buluştu

07 Temmuz 2017 13:08


Damsa Barajı mesire alanında gerçekleşen etkinlikte Uçhisarlı kadınlar, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp temiz havada yemeklerini yiyip, stres atan kadınlar gün boyu keyifli vakit geçirdiler.


Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Kadınlar dünyadaki en önemli varlıklardır. Bir toplumda kadınlar ne kadar eğitimliyse o toplum o kadar güçlüdür, bir toplumda kadınlar ne kadar mutluysa toplum da o kadar mutludur. Kadınlarımızın bu etkinlik sayesinde dertlerinden biraz uzaklaşıp, çocukları ile beraber keyifli zaman geçirmelerini arzuladık” dedi.


Piknikte kadınlara içecek ikramında bulunuldu.




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