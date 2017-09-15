Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü açılışı gerçekleştirildi

Açılış törenine Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir İl Emniyet Müdür Vekili Bülent Kalın, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Uğur Okulları Nevşehir Kurucusu Ahmet Gümüştekin, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü Kurucusu Ahmet Gümüştekin, "Çocuklarımızın neler yapabileceklerini keşfetmelerini sağlayacak bilimsel ve teknolojik bir ortam hazırlamış olmaktan dolayı son derece mutluyuz" dedi. Gümüştekin, “Hepinizin bildiği gibi eğitim bireylerin ve toplumun gelişimini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, milli ve manevi değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktaran vazgeçilmez ve ertelenemez bir süreçtir. Bunun içindir ki bir ulusun kendisine nasıl bir gelecek hazırlandığının en önemli göstergelerinin birisi o ülkenin eğitime verdiği önem ve onu ne ölçüde uygulayabildiğidir. Biz de Uğur Okulları olarak üzerimize düşenleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bunun için öğrencilerimizin bilimsel yeteneklerini geliştirmek için onlara neler yapabileceklerini keşfetmelerini sağlayacak bilimsel ve teknolojik bir ortam hazırladık” dedi.

Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, "Nevşehir bizler için çok kıymetli ve bizler için kıymetli bir şehirde Uğur Okullarını açmış bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz" diye konuştu. Çiçek, “Nevşehir ülkemizin güzel yeri, kıymetli yeridir. Bizim için Nevşehir’de yatırım yapmak çok kıymetliydi. Bu yıl Nevşehir’de sizlere de hizmet verebilmek olmaktan dolayı öncelikle çok mutluyuz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye’nin her noktasında aynı müfredat, aynı materyal ve aynı laboratuvarlar ile derslerimizi uyguluyoruz. İstanbul’daki program ile Nevşehir’deki programın aynı olması tabi ki yine tarafımızdan takip edilmektedir. Uğur Okulları olarak aynı zamanda global bir markayız. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Amerika dahil birçok farklı ülkede okulları ve üniversiteleri olan bir kurumuz. Bu bilgi birikimiyle öğrencilerimizin dünyaya bakış açılarını geliştiriyoruz. Şu anda dünyanın gündeminde olan Milli Eğitim Bakanlığının müfredat değişikliğinde gündemine aldığı STEM ve kodlama eğitimlerini Uğur Okulları olarak yıllardır uygulamaktayız. STEM’de Türkiye’nin öncülüğünü yapan eğitim kurumlarından bir tanesiyiz. Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde uyguladığımız erken STEM yaklaşımı da Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında hayata geçirildi. Aynı zamanda haftada 18 saat İngilizce dil programını Uğur Okulları olarak biz de tüm okullarımızda uyguluyoruz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise buradaki konuşmasında, “Özel okullarımız içerisinde şuanda çok başarılı olan okullarımız var. İnanıyoruz ki Uğur Okullarındaki bu öğretmen kadrosuyla inşallah ilimiz daha başarılı bir hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler açılış programına gelen davetlilere okundu. Daha sonra ise Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek tarafından okulun açılışı gerçekleştirildi. Okul yöneticileri tarafından protokol üyeleri ile okul gezilerek, çeşitli bilgiler verildi.