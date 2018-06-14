Ülkü Ocakları Başkanı Türker, sürücüleri uyardı

Ramazan Bayramı’nda yollarda oluşacak araç yoğunluğundan doğacak olası kazaların önüne geçilmesi için sürücülere büyük iş düştüğünü söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, “Sürücülerden isteğimiz, hızdan uzak durmaları, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmalarıdır. Bu konuda tüm sürücülerimizden biraz dikkatli olmalarını istiyoruz. Tüm sürücülerimize ve biz rahat rahat bayram yaşayalım diye gecesini gündüzüne katarak mesai yapan polis ekiplerimize iyi bayramlar diliyoruz” dedi.