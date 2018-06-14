Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 12:20

Ülkü Ocakları Başkanı Türker, sürücüleri uyardı

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Ramazan bayramında aracı ile yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ülkü Ocakları Başkanı Türker, sürücüleri uyardı

14 Haziran 2018 12:20


Ramazan Bayramı’nda yollarda oluşacak araç yoğunluğundan doğacak olası kazaların önüne geçilmesi için sürücülere büyük iş düştüğünü söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, “Sürücülerden isteğimiz, hızdan uzak durmaları, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmalarıdır. Bu konuda tüm sürücülerimizden biraz dikkatli olmalarını istiyoruz. Tüm sürücülerimize ve biz rahat rahat bayram yaşayalım diye gecesini gündüzüne katarak mesai yapan polis ekiplerimize iyi bayramlar diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç