Ülkü Ocakları Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz ve yönetim urulu üyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Cihat Korkmaz ve yönetimi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek Nevşehir’in sorunları üzerine bir süre sohbet ettiler. Ülkü Ocakları Başkanı Burak Cihat Korkmaz burada yaptığı açıklamada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a kendilerini kabul ettikleri ve Nevşehir’in sorunlarını kendileri ile paylaştıkları için teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş’da ziyaretlerinden dolayı Ülkü Ocakları Başkanı Burak Cihat Korkmaz’a ve beraberindekilere teşekkür etti.