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22 Kasım 2017 16:30

Üniversite öğrencilerinden ‘Şehit Ailelerine Yardım Kermesi’

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehitlerimizin emaneti olan ailelerine destek olmak amacıyla kermes düzenliyor.

Üniversite öğrencilerinden ‘Şehit Ailelerine Yardım Kermesi’

22 Kasım 2017 16:30


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, geliri şehit ailelerine bağışlanmak üzere Üniversitenin Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisinde ‘Şehit Ailelerine Yardım Kermesi’ açtı. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin evlerinde kendi imkanları ile hazırladıkları yiyeceklerin bulunduğu standın amacının şehit ailelerine yardım olduğunu öğrenen akademik ve idari personel ile öğrenciler adeta destek olabilmek için kermese akın etti.


Rektör Prof. Dr. Bağlı’dan Öğrencilere Özel Teşekkür


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ersan Kabalcı ile birlikte öğrencilerin şehit ailelerine yardım için açtığı standı ziyaret etti.


Rektör Bağlı öğrencilere ve emeği geçenlere bu anlamlı düşüncelerinden ve girişimlerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür aktiviteleri çok önemsediklerini belirtti. Rektör Bağlı, “Üniversitemiz öğrencileri sosyal sorumluluk bilinciyle birçok konuda aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin özellikle şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine ve çocuklarına destek olabilmek amacıyla düzenlendikleri bu anlamlı kermes şahsımı ve üniversitemi ayrıca gururlandırdı. Bu nedenle özellikle kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal bilinci artırmaya yönelik ortaya koydukları bu güzel etkinlik sonunda elde edecekleri maddi geliri de aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine teslim edilecek.


Üniversite yönetimi olarak özellikle öğrencilerimizin bu ve benzeri her türlü girişimlerine destek olduk ve olmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Çünkü onlar bizlerin ve ülkemizin geleceği” diye konuştu. Rektör Bağlı daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.


Öğrencilerin şehit ailelerine yardım amacıyla açtıkları kermes yoğun ilgiden dolayı 24 Kasım 2017 tarihinde Üniversite Camii önünde tekrar açılacak.




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