Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği “Giancarlo Gottardo ile Kariyer Mutfağı” başlıklı söyleşiye katılan Ünlü İtalyan Şef Giancarlo Gottardo, "İşimizi tutkuyla yapmalıyız" dedi.

Divan Grubu'nun Corporate Executive Şefi Giancarlo Gottardo'nun katılımıyla Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda “Giancarlo Gottardo ile Kariyer Mutfağı” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşiye başta Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık bölümü olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve Kapadokya bölgesinde çalışan mutfak şefleri katıldı.

Söyleşide Türk ve dünya mutfağı hakkında detaylı bilgiler paylaşarak yemeklerin lezzeti ve sunumu hakkında önemli ipuçlarını öğrencilere aktaran Sicilyalı Şef Giancarlo Gottardo: “Divan grubundaki görevim sebebiyle grubumuz bünyesindeki otel, pastane, brasserie, pub ve resronlarımızda 1 milyon kişiye yemek sunmamızın yanı sıra üç büyük spor kulübünün stadlarına da yemek ve catering hizmetleri sunuyoruz. Aşçılıkta başarılı olmak için disiplinin şart olduğunu asla unutmamanız gerekiyor. Bizler işimizi tutkuyla yapmalı ver her zaman yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız” diyerek başarının sırlarını da öğrencilerle paylaşmış oldu.

Ünlü İtalyan Şef Giancarlo Gottardo, yaklaşık iki saat süren söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayarak geleceğin şeflerinin mesleğe ve iş hayatına dair merak etiği konulara da açıklık getirmiş oldu.