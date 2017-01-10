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10 Ocak 2017 09:57

Ünlüer, gazeteciler gününü kutladı

Ünlüer, gazeteciler gününü kutladı

10 Ocak 2017 09:57

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer mesajında, gece gündüz demeden kamuoyuyla gelişmeleri objektif bir şekilde paylaşan arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım dedi. Ünlüer, “Görevlerini en iyi şekilde yapma arzusu ile toplumu aydınlatmak adına hiçbir zorluktan kaçınmayarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayıp özgür, tarafsız, ilkeli olarak zaman ve mekan gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışan gazetecilerimiz bir şehrin sportif, kültürel, ekonomik, sosyal vb. gelişimlerine katkı sağlamak adına aktif olarak görev alıp emek harcıyorlar. Ülkemizde olan gelişmeleri tarafsız ve objektif bir şekilde halkımıza ileten tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.



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