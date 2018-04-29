Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 14:11

Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı

Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.

Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı

29 Nisan 2018 14:11

Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için görevinden istifa eden Hasan Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı.


Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz hafta istifa eden Hasan Ünver, AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunu AK Parti İl Başkanlığında yaptı. Başvurusunu AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a teslim eden Ünver, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.Dönem milletvekilliği seçimlerinin ülkemize, ilimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. Ünver, “ 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den aday adaylık başvurumu bugün itibarıyla yapmış bulunuyorum. Partimiz aday göstermezse nasıl ki Nevşehir halkı bize 3 dönem sahip çıkmışsa bizde bundan sonra şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’da Ünver’e başvurusunun hayırlı olmasını temenni ederken aday adaylık sürecinde başarılar temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç