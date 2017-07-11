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11 Temmuz 2017 15:06

Ünver, Avrupa 3.sü olan Güneş’i altın ile ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Dünya Boks Birliği(AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonasında 46 kilogramda Avrupa üçüncüsü olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımı boksörlerinden Melikenur Güneş’i, makamında kabul ederek altın ile ödüllendirdi.

Ünver, Avrupa 3.sü olan Güneş’i altın ile ödüllendirdi

11 Temmuz 2017 15:06


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Dalbudak’ın yanı sıra Avrupa üçüncülüğünü kazanan Melikenur Güneş , babası Serdar Güneş ve annesi Güldeste Güneşve ailesinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hasan Ünver, Melikenur Güneş’i elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı tebrik etti.


Ünver, bu başarının Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları ile de daha da ileri düzeye çıkartılması temennisinde bulunarak “ Bugün dünyada başarılı olan tüm sporcuların temelde yaptıkları en önemli şey, çok çalışmaktan geçiyor. Bugün Muhammed Ali boksta dünya unvanını uzun yıllar elinde bulundurmuş ise bunu günün 18 saatini çalışmaya borçludur. Sizlerde çok ama çok çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Nevşehir Belediyesi olarak tüm halkımızın da yararlanabileceği kadın ve erkekler için ayrı ayrı planladığımız Spor Kondisyon Merkezi’ni önümüzdeki günlerde hizmete kazandıracağız. Sizlerin başarısı için bizler alt yapıyı sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sizlerde başarılı sonuçlarınızla sadece hemşerilerimizi değil, tüm Türk Milletini sevindireceksiniz. “ dedi.


Ünver daha sonra Avrupa üçüncüsü Melikenur Güneş’i altın ile ödüllendirdi.




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