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14 Nisan 2017 13:25

Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi’ni ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi’ni ziyaret etti

14 Nisan 2017 13:25


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesinin Nar Yolu üzerindeki binasını ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve yöneticiler tarafından karşılandı.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş, özel insanların sosyal yaşama katılma yönünde Nevşehir Belediyesi’nin etkin çalışmalarını büyük bir ilgi ile izlediklerini belirtti.


Belediye Başkanı Hasan Ünver’de, Nevşehir Belediyesi olarak Özel insanların sosyal,kültürel ve eğitim alanında toplum hayatında etkinliklerinin artırılması yönünde bugüne kadar Türkiye’ye örnek olacak projelere imza attıklarını dile getirdi.


Bu alanda hizmet etmenin kendisini heyecanlandırdığını aktaran Ünver, bundan sonraki süreçte de özel insanların hizmetinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.


Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulundu. (COŞ-SK)




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