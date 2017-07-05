Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız gazeteciler ile bir araya geldi

Göreve geldikleri 8 yıl boyunca Ürgüp’te yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yıldız burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Başkan Yıldız” Ak Parti Belediyeciliğinin Makyaj Belediyeciliği olmadığını bunun içinde göreve geldikleri 8 yıl boyunca Ürgüp’ün alt yapı sorununu %90 çözdüklerini belirterek, Ürgüp’e 60 Trilyonluk bir yatırım yaptıklarını açıkladı. Yaklaşık 30 Trilyon bir borç ile Belediye Başkanlığı görevini devir aldığını belirten Yıldız, bu borcun büyük bir miktarını ödediklerini, bir önceki döneme ait SGK pirim borcu olan 5 Trilyon gibi bir borcun ödenmeye devam ettiğini belirtti. Yenilenen alt yapı ile yeni bir atık su arıtma tesisine ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldız, Ürgüp ile beraber 21 Köye ’de hizmet verecek yeni arıtma tesisi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. “

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yıldız daha sonra Gazeteciler ile birlikte ilçede yapımı devam eden ve tamamlanmış projeleri yerinde inceledi.

İlk olarak Belediye Garajında Makine Parkuru ve İçme Suyu Kontrol sistemi hakkında gazetecilere bilgi veren Başkan Yıldız, daha sonra gazetecilerle birlikte İlçede yapımı devam eden Dağıstanlı Sokak Güzelleştirme Projesini ziyaret etti.

Başkan Yıldız, İhale şartlarına göre 11. Ayda tamamlanması planlanan Dağıstanlı Sokak Güzelleştirme Projesi için Yüklenici Firma yetkililerinden gazeteciler önünde 8. ayda bitirme sözü aldı.

Yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmaları ve hastane yolu genişletme çalışmasını da gazetecilere anlatan Başkan Yıldız, Gazetecileri son olarak 15 Temmuz Parkına götürdü. Burada gazetecilerle birlikte Salıncağa binen Yıldız, gazetecilere Ürgüp’te ilerleyen süreçte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.