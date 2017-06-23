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23 Haziran 2017 13:20

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, Ramazan Bayramını kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, Ramazan Bayramını kutladı

23 Haziran 2017 13:20


Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız mesajında, Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Bayramlar, iç dünyamızdan başlayarak sevgi ve huzuru dalga, dalga topluma yaymanın birbirimizi kardeş bilerek daha çok gözetmenin ve hoş görmenin, öksüzleri sevindirmenin, yoksulları barındırmanın, yakınlarımızdan başlayarak dargınları barıştırmanın ve sonuçta birbirimizin gönlüne girmenin sevincini yaşadığımız, insan olma üst kimliğinin öne çıktığı kutlu zaman dilimleridir. Bununla birlikte bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insani ve dini güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bizler Ürgüp’ümüzde Ramazan ayını çok verimli ve faydalı bir şekilde geçirdik. Gerek mahalle iftarları, gerek Ramazan mukabeleleri toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirdi. Cenabı Allah’ın kardeşlik dolu yarınlara daha bir umutla baktığımız bayramlara ulaşma temennisiyle, tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik eder, bayramın Ürgüp’ümüze ülkemize ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.




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