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28 Ağustos 2018 09:32

Ürgüp Caddesinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ürgüp Caddesi üzerinde yapımı sürdürülen yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.

Ürgüp Caddesinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

28 Ağustos 2018 09:32


Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmaları ile yapımına başlanılan yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Seçen, sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak yetkililerden bilgiler aldı.


Uçhisar Yol Kavşağına kadar olan bölümde sürdürülen düzenleme çalışmalar kapsamında yaklaşık 15 bine yakın Lavanta süs bitkisinin de ekimi planlanıyor.


Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Ürgüp Yolu yürüyüş ve bisiklet yolunda oluşturulacak bir bölümde spor kondisyon alanı da oluşturulacak.




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