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01 Haziran 2018 11:22

Ürgüp TOKİ’de bin kişilik mahalle iftarı düzenlendi

Ürgüp Belediyesi’nin Ramazan ilk toplu iftar sofrası, yeni yerleşim alanı olan, 923 konutluk Ürgüp TOKİ konutlarında gerçekleşti.

Ürgüp TOKİ’de bin kişilik mahalle iftarı düzenlendi

01 Haziran 2018 11:22


Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen TOKİ 15 Temmuz İlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasına bin kişi katıldı.


TOKİ konutlarında düzenlenen iftar programında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Böyle bir iftar sofrası özellikle TOKİ’de hayalimdi. İftar bahane, amacımız birlik ve beraberlik. Bir sofraya ne kadar çok el uzanırsa Allah’ın rahmeti de o kadar çok rahmet ve mağfiret olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Kim derdi ki yazının yüzünde iftar programı düzenlenecek. Benim bir sözüm vardı. Bu güzel insanlar ev hayali kuruyordu. Ev yaptık, yol yaptık, doğalgaz getirdik ev sahibi olan hemşerilerimle bir araya gelip, bir sofrada oruç açmak da nasip oldu şükürler olsun. Katılım gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


TOKİ’nin yapımı için o yıllarda haftada 4 kez Ankara’ya gittiğini belirten Başkan Yıldız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu evler bu alana kuruldu. Allah ondan razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin. Evlerinizde sağlıklı ve mutlulukla yaşayın dedi.


Ürgüp Belediyesi tarafından İlerleyen günlerde toplu iftarların farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.




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