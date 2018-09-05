Ürgüp yolu daha modern görüntüye kavuşuyor

Nevşehir-Uçhisar yol kavşağına kadar olan bölümü içine alabilecek düzeyde devam eden çalışmalarda refüjler başta olmak üzere kaldırımlar oldukça modern bir görünüm kazanacak. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nce ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalarda kaldırımlar yeniden düzenlendi. Esentepe Dostluk Parkı’ndan başlayıp Uçhisar yol kavşağına kadar olan bölüme kadar bisiklet ve yürüyüş yolunun, alt yapısının tamamlanmasının ardından, yol boyunca yeşil alan oluşturuldu.

Refüjlerde çeşitli türde çok sayıda bitki ve süs bitkisinin de ekiminin yapıldığı çalışmalara bölgenin oldukça modern bir görüntüye kavuşturulması hedefleniyor.