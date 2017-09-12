Ürgüp’te okul servis sürücüleriyle toplantı yapıldı

Turgut Özal Kültür Merkezinde düzenlenen “Okul Servisleri ve Servis Güvenliği” toplantısı Kaymakam Mehmet Maraşlı başkanlığında yapıldı. Kaymakam Maaşlı başkanlığında düzenlenen toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Okan Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Baki Yılmaz, daire amirleri, Şoförler ve Otomobilciler Dernek Başkanı, okul müdürleri Okul Aile Birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenli bir şekilde servislerle taşınması konusu detaylı bir şekilde konuşulurken servis sürücüleri okul temsilcilerinden gelen soruları yanıtladı.