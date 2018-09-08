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08 Eylül 2018 11:38

Ürgüp’te okullar eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Ürgüp Belediyesi, ilçedeki tüm okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

Ürgüp’te okullar eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

08 Eylül 2018 11:38


Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Okullarımız, camilerimiz ortak kullanım alanlarımız dolayısıyla Ürgüp’ün çocukları için temiz bir okul hazırlıyoruz. Tüm Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" diye konuştu. Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir ise, “Fiziki imkanlar bakımından çok iyi durumda olan Ürgüp’teki eğitim kurumları 3 aylık yaz tatili süresince okul bahçelerinde büyüyen ot ve benzeri maddelerin Öğrencilerimize rahatsızlık vermemesi bakımından Ürgüp Belediyemizden talepte bulunduk, kısa sürede talebimize karşılık geldi. Her yıl olduğu gibi bu yılda okullarımızın bahçelerini Öğrencilerimize hazırlayan Ürgüp Belediyemize tüm veliler ve Öğrenciler adına teşekkür ediyor, öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.




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