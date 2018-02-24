Ürgüp’te sendika temsilcileriyle toplantı yapıldı

Belediye Başkanı Fahri Yıldız, 2009 yılı itibarıyla Belediyenin hayata geçirdiği projeleri, faaliyetleri, sosyal ve kültürel alandaki çalışmaları anlatarak 2018 yılı yatırım programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Yıldız, “Bu toplantının amacı hem sizlerin bize iletmeyi düşündüğünüz hususları birebir sizlerden dinlemek, hem de ilçemizde yürüttüğümüz hizmetler ile ilgili bizim göremediğimiz varsa bir eksiklik aksaklık bunlar hakkında sizlerden bilgi almak. Dolayısıyla bu toplantıda sizlerin bizlere vereceği bilgiler oldukça önemli, İlçemizle ilgili toplumsal nitelik taşıyan sorunları burada konuşmamız bizler açısından toplantının verimli ve etkin geçmesini sağlayacaktır” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Özer’de İlçede hayata geçirilen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak Milli Eğitim en fazla önem verdiğimiz kurumlardan, dolayısıyla hem sizlere hem bizlere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor diye konuştu.

Toplantıda okul müdürleri ve sendika temsilcilerinin talep ve sorunları ile görüş ve önerileri alındı.