Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 12:06

Ürgüp’te sendika temsilcileriyle toplantı yapıldı

Ürgüp Belediyesi tarafından sendika temsilcileri ile birlikte ’Yerel Buluşmalar Değerlendirme Toplantısı’nın dördüncüsü gerçekleştirildi.

Ürgüp’te sendika temsilcileriyle toplantı yapıldı

24 Şubat 2018 12:06


Belediye Başkanı Fahri Yıldız, 2009 yılı itibarıyla Belediyenin hayata geçirdiği projeleri, faaliyetleri, sosyal ve kültürel alandaki çalışmaları anlatarak 2018 yılı yatırım programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Başkan Yıldız, “Bu toplantının amacı hem sizlerin bize iletmeyi düşündüğünüz hususları birebir sizlerden dinlemek, hem de ilçemizde yürüttüğümüz hizmetler ile ilgili bizim göremediğimiz varsa bir eksiklik aksaklık bunlar hakkında sizlerden bilgi almak. Dolayısıyla bu toplantıda sizlerin bizlere vereceği bilgiler oldukça önemli, İlçemizle ilgili toplumsal nitelik taşıyan sorunları burada konuşmamız bizler açısından toplantının verimli ve etkin geçmesini sağlayacaktır” dedi.


AK Parti İlçe Başkanı Ali Özer’de İlçede hayata geçirilen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak Milli Eğitim en fazla önem verdiğimiz kurumlardan, dolayısıyla hem sizlere hem bizlere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor diye konuştu.


Toplantıda okul müdürleri ve sendika temsilcilerinin talep ve sorunları ile görüş ve önerileri alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç