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16 Eylül 2017 09:41

Uzakdoğulu turistlerin balon turlarına ilgisi artıyor

Kendine özgü doğal yeryüzü şekilleri ile ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açan Kapadokya’da son günlerde balon turlarına katılanların çoğunluğunun Uzak Doğulu turistlerden oluşması dikkat çekiyor.

Uzakdoğulu turistlerin balon turlarına ilgisi artıyor

16 Eylül 2017 09:41


Dünyada sıcak balon uçuşlarının yapıldığı önemli merkezlerden biri olan Kapadokya’da sonbaharın güzelliklerini gökyüzünden seyretmek isteyenler balon turlarına katılıyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Uzakdoğulu turistler Kapadokya’da balon turlarına katılarak peribacalarının eşsiz güzelliğini ve doğa manzaralarını balon turları ile adeta yeniden keşfediyor.


Çin’den Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Meng Qiao, “Kapadokya bölgesinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Şimdiye kadar her şey harika geçti” dedi. Balon turuna katılan bir başka Çinli turist Shuang Wang ise "Kapadokya’da olmak tek kelime ile harika" ifadelerini kullandı.


Royal Balon Genel Müdürü Mehmet Dinler ise açıklamasında, “Kapadokya bölgemizde sonbahar bereketi yaşanıyor dersek sanırım yanlış olmaz. Hava koşullarının yardımıyla da Eylül ayında şu ana kadar sadece bir kez balon turları iptal edildi. Bugün de balon turlarımız gerçekleşti. Önümüzdeki bir hafta boyunca da hava koşulları balon turları için ideal gözüküyor. Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini havadan balon turları ile görmek isteyen tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi Kapadokya’ya bekliyoruz” dedi.



“Çinlilerin Kapadokya bölgesine yoğun ilgisi var”


Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Uzakdoğulu turistlerin Kapadokya bölgesine ilgisinin son derece yüksek olduğunu belirten Royal Balon Genel Müdürü Mehmet Dinler, özellikle Çinli turist sayısının artmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Dinler, “Asya pazarı yine Kapadokya’da sonbahar mevsiminde de canlı geçiyor. En önemli pazarımız her yıl odluğu gibi yine Çin oldu. Aynı zamanda yine diğer pazarlarda da ufak da olsa kıpırdanmalar yaşanıyor. Japonya’dan da talepler gelmeye başladı. Biz turizmciler olarak iyimseriz. Özellikle 2018 yılının Çin’de Türkiye turizm yılı ilan edilmesinin ardından iki ülke arasında ki ilişkiler hep daha iyiye gidiyor. Çin pazarından Kapadokya bölgesine yoğun bir ilgi var. Önümüzde ki sene de Çinlilerin bölgeye ziyareti artacağa benziyor. Şu anda Çinli turist sayısından memnunuz. Umarım bu artış diğer pazarlara da yansır” şeklinde konuştu.




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