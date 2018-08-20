Vali Aktaş, "Bayramlar kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir"

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Bilindiği üzere Büyük Türk Milletinin en önemli hasletlerinden birisi de dini ve milli bayramlarına verdiği değerdir dedi. Vali Aktaş mesajında şunları kaydetti;

“Hiç kuşkusuz dini vecibelerimizi yerine getirmenin arkasında yatan mana ve hikmet, bizi Allah’a yakınlaştırması, bu yakınlaşmanın insanlığımızı daha da derinleştirmesi, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamasıdır. Bizi insan ve millet haline getiren vefa, şefkat, merhamet gibi duygularımızın ve değerlerimizin en fazla farkına vardığımız zamanlar şüphesiz bayramlardır. İnanıyorum ki, birlik ve beraberlik içinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı, bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve daha çok huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı ve kardeşlik duygularımızı güçlendirecektir. Son günlerde ülkemize yapılan ekonomik saldırıların, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma ile üstesinden geleceğiz.

Bayramın kazandıracağı manevi anlayışla sosyal dayanışma duygularımızı zirveye ulaştırıp, yoksul ve muhtaç durumda olanlara yardım eli uzatıp, sevinçleri olduğu kadar acıları ve sıkıntıları paylaşıp, aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Bu vesile ile vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum.

Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle, mesai arkadaşlarımın, Nevşehirli hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, barış, sevgi, kardeşlik, dostluk ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmanızı temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”