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10 Ocak 2017 09:12

Vali Aktaş Gazeteciler Günü’nü kutladı

Vali Aktaş Gazeteciler Günü’nü kutladı

10 Ocak 2017 09:12

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Vali İlhami Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.
Her şartta haber sağlamanın peşinde koşan gazetecilerimiz, muhabir ve foto muhabirlerimiz sayesinde bizler habere kolayca ulaşıyoruz.
Yerel basınımız ilimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi yaparak, ilimizin kalkınma ve gelişmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda ve çeşitli zorluklar içinde, toplumun bilgilendirilmesi, ışık tutulması, İlimiz ve ülke yararına yönlendirilmesi ve aydınlatılması, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışı gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedir.
Fedakârca çalışarak halkımızı aydınlatan değerli gazetecilerimizin ’Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Tüm basınımıza ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teşekkür eder, basınımızın temel taşı olan gazeteci arkadaşlarımıza, başarılar diliyorum.”



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