Vali Aktaş karayolları polis uygulama noktasını denetledi

Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Merkez Avanos yol güzergâhı Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek, yapılan uygulamalar ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Denetleme defterini kontrol ederek, imzaladı.

Yol güzergâhında yapılan uygulamalarda sürücülerle bir süre sohbet eden Vali Aktaş, sürücülerden gelen istek ve talepleri dinledi.

Daha sonra denetlemenin ardından uygulama alanında bulunan görevlilere işlerinde kolaylıklar diledi.