Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 15:46

Vali Aktaş ’kırmızı düdük’ uygulamasına katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramında kara yollarında gelebilecek olan trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim” sloganıyla başlatılan kırmızı düdük uygulaması kapsamında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş araç sürücülerini bilgilendirirken araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük verdi.

Vali Aktaş ’kırmızı düdük’ uygulamasına katıldı

20 Ağustos 2018 15:46


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile terminal kavşağında bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Burada polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Nevşehir Valisi İlhami Aktaş araç içerisinde bulunan çocuklara da “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim” tişörtü hediye ederken araç sürücülerini trafikte uyarmak amacıyla da kırmızı düdük hediye etti. Vali İlhami Aktaş daha sonra ise tatil için Nevşehir’e gelen vatandaşlara iyi bayramlar dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç