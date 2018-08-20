Vali Aktaş ’kırmızı düdük’ uygulamasına katıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile terminal kavşağında bulunan trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Burada polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Nevşehir Valisi İlhami Aktaş araç içerisinde bulunan çocuklara da “Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim” tişörtü hediye ederken araç sürücülerini trafikte uyarmak amacıyla da kırmızı düdük hediye etti. Vali İlhami Aktaş daha sonra ise tatil için Nevşehir’e gelen vatandaşlara iyi bayramlar dileklerini iletti.