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19 Haziran 2017 09:23

Vali Aktaş Kuran kursu öğrencileri ile bir araya geldi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursunda düzenlenen programa katıldı.

Vali Aktaş Kuran kursu öğrencileri ile bir araya geldi

19 Haziran 2017 09:23


Programda öğrencilerle buluşan Vali Aktaş kurs görevlilerinin ve öğrencilerinin Ramazan ayını tebrik etti. Karapınar kasabasında düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, Nevşehir Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı, Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi Başkanı Gürbüz Dinç, yönetim kurulu üyeleri ile Kur’an kursu öğrencileri katıldı.


Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından kurs öğrencilerine verilmek üzere hazırlanan hediyeler, iftar programı sonrası, Vali İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından, İslam ve Kur’an ilmi öğrenen kurs öğrencilerine bayram hediyesi olarak dağıtıldı.


Öğrenciler kendilerine verilen bayram hediyelerden dolayı Vali Aktaş’a ve Nevşehir Milletvekili Açıkgöz’e teşekkür ettiler.


Daha sonra, kurs idarecileri ve öğrenciler Birlik Vakfı temsilcilerine iftar vesilesiyle böyle bir programın kurslarında yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, programa iştirak ederek kendilerini yalnız bırakmayan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a ve Nevşehir Milletvekili Açıkgöz’e teşekkür ettiler.




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