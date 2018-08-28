Vali Aktaş, Nevşehir Belediyespor tesislerini gezdi

Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadele verecek Nevşehir Belediyespor’un Nar beldesindeki tesislerinde incelemelerde bulundu.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesindeki Nevşehir Belediyespor tesislerine gelişte Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki, Sportif Direktör Tuncay Koçin tarafından karşılanan Vali Aktaş, daha sonra kulüp tesislerini gezdi ve futbolcularla tek tek tokalaşarak başarılar diledi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki’den sezon hazırlıklarına ilişkin bilgiler alan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer tarafından üzerinde ‘İlhami Aktaş 50 ‘ yazılı Nevşehir Belediyespor forması hediye etti. Vali Aktaş, ziyaret sırasında Belediye Başkanı Seçen başta olmak üzere Nevşehir Belediyespor Yönetici, teknik kadro ve futbolculara baklava ikramında bulundu.

Vali Aktaş, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile birlikte Nevşehir Belediyespor futbolcuları için hazırlatılan sezon formalarını, Kulüp futbolcularına takdim etti.

Vali Aktaş, bu hafta sonunda başlayacak lig mücadelesinde Nevşehir Belediyespor’a üstün başarılar temennisinde bulunurken, Belediye Başkanı Atilla Seçen’de, Nevşehir Belediyespor’un başarısı için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek, Nevşehir Belediyespor yönetici, teknik kadro ve futbolcuların , hedeflenen noktaya ulaşmaları temennisinde bulundu.

Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Seçen daha sonra Nevşehir Belediyespor yönetici,teknik kadro ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.