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25 Mayıs 2018 10:23

Vali Aktaş, NTSO’nun iftar yemeğine katıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar yemeği Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleşti.

Vali Aktaş, NTSO’nun iftar yemeğine katıldı

25 Mayıs 2018 10:23


İftar yemeğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ticaret Odası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, oda üyeleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve davetliler katıldı.


Vali Aktaş, Türkiye ve Nevşehir ekonomisine katkılar ile istihdama verdikleri desteklerden dolayı tüm yatırımcı işadamlarını kutlayarak Ramazan Aylarını tebrik etti.


Programın sonunda NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve davetliler Vali Aktaş’a iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.




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