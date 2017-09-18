Vali Aktaş okul servislerini denetledi

75. Yıl İlköğretim Okulu yanında öğrencileri taşıyan öğrenci servislerinin denetimine, Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdür Vekili Bülent Kalın ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yapılan kontrollerde araçların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uymadıkları kontrol edildi.

Bunun yanında çocukların güvenli seyahatleri açısından ilgili yönetmelikte belirtilen ve servislerin uymaları gereken konularda ve servis araçlarının teknik özelliklerine, servis sürücülerini yeterli belgelere sahip olup olmadıklarına bakıldı.

Denetlemeden sonra değerlendirme yapan Vali İlhami Aktaş, “Bu tür denetimleri sık sık yaparak öğrencilerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerin gelecek nesillerimizdir. Servis şoförlerinin kendilerine emanet edilmiş canlar taşıdıklarının bilincinde olmalıdırlar" dedi.