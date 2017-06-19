Vali Aktaş, şehit aileleri ve gaziler ile iftar bir araya geldi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Tafana Restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğine Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Yusuf Ziyaddin Cavlak, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

İftar programında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şener “iftar programı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu günde herkesin Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Vatan ve millet uğrunda seve seve canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına da tekrardan başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve huzurlu günler temenni eder bu iftar programımızda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen başta İlimiz Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş Hanımefendiye ve tüm hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenirken istek ve taleplerini dinledi.