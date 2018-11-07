Vali Aktaş Üç Güzeller mevkiinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp'te üç güzeller mevkiinde peribacalarının bulunduğu bölgede yöreye özgü yapıya uygun özellikte tasarlanan geçici ahşap kaplama yürüyüş alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Nevşehir Valisi Aktaş burada yaptığı açıklamada, “Her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri olan üç güzeller mevkiini ziyaretçilerin daha konforlu gezi ve ziyaretlerini yapabilmesi için böyle bir proje başlattık. Aynı zamanda iklim koşullarından kaynaklı aşınmalardan ve insan can güvenliği açısından de tedbir amaçlı geçici zemin kaplama projesini hayata geçirdik. Kısa sürede tamamlanarak hizmete açacağız” dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a incelemelerde Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'da eşlik etti.