Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Kozaklı ilçesinde kamp yapan Yıldızlar Güreş Milli takımını ziyaret etti. Vali Aktaş ve milletvekili Açıkgöz’ün ziyaretine Kozaklı Kaymakamı Halil Dalak, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer de eşlik etti.

Vali Aktaş ve beraberindekiler Yıldızlar Güreş Milli takımının çalışmaları hakkında antrenörlerinden kamp çalışmaları hakkında bilgiler alırken çalışmaları hakkında d çeşitli bilgiler aldı. Güreş Milli takım sporcuları Vali İlhami Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, hazırlık çalışmalarında kendilerini bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen başta Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e ve katkıları bulunan herkese teşekkürlerini sundular.

Daha sonra Güreş Milli Takım Hocası tarafından Vali Aktaş’a Güreş Milli Takım forması hediye edildi.