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10 Ocak 2017 09:58

Vali Aktaş yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu

Vali Aktaş yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu

10 Ocak 2017 09:58

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında bütün illerde 02 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan ve 2017 Ocak ayında dağıtımı yapılacak olan yeni T.C. Kimlik Kartı için müracaatta bulundu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı projesi ile ilgili müracaatını Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde gerçekleştiren Vali Aktaş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen yeni T.C. kimlik kartları ile ilgili bilgiler aldı.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Antep, Uluslararası standartlara uygun, biyometrik parmak izi, damar haritası, el ayası unsurları içeren ve en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahip çipli kimlik kartlarının T.C. Kimlik Numarasında olduğu gibi E-Devlet Projesinde tek kart-tek şifre uygulamasının da temelini oluşturacağını, ayrıca yeni kimlik kartı değişiminde vatandaşlardan; nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ile son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafın istendiği hususlarında Vali Aktaş’a bilgi sundu.
Vali Aktaş, “Birçok kişisel bilgimizi içerisinde barındıracak oldukça güvenli bir şekilde tasarlanan yeni kimlik kartlarıyla, nüfus cüzdanına bağlı sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Böylelikle vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin korunması adına yüksek güvenlikli kimlik kartlarına kavuşmuş olacaklardır” dedi.



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