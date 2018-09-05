Vali Aktaş’tan yeni adli yıl ziyareti

Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ve Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kalkan ile bir süre görüştü.

Vali Aktaş ziyaretlerinde; 2018-2019 Adli Yargı Yılının tüm yargı mensuplarına ve çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Kalkan ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Aktaş’a teşekkürlerini ilettiler.