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05 Eylül 2018 17:14

Vali Aktaş’tan yeni adli yıl ziyareti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yeni adli yılın başlaması nedeniyle Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ve Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Kalkan’ı ziyaret etti.

Vali Aktaş’tan yeni adli yıl ziyareti

05 Eylül 2018 17:14


Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ve Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kalkan ile bir süre görüştü.


Vali Aktaş ziyaretlerinde; 2018-2019 Adli Yargı Yılının tüm yargı mensuplarına ve çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.


Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Kalkan ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Aktaş’a teşekkürlerini ilettiler.




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