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Vali Yardımcısı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Seçen'e veda etti

2018 yılı Mülki Amirler Kararnamesi ile Aydın’ın Karacasu İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e veda etti.

2018 yılı Mülki Amirler Kararnamesi ile Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e veda etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, görev yaptığı süre içerisinde daha yakından tanıdığı Belediye Başkanı Seçen ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'de, Nevşehir Vali Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Soley'in bundan sonraki meslek hayatında üstün başarılar dileğinde bulundu.


Belediye Başkanı Seçen daha sonra ziyaretin anısına Vali Yardımcısı Ahmet Soley'e Anfora takdim etti.

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