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11 Mayıs 2018 12:40

Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek yöneticileri, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler.

Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek yöneticileri, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

11 Mayıs 2018 12:40


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği’ne oldukça farklı bir açıdan baktıklarını belirterek , bu vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı canını ortaya koymanın yanı sıra vücut uzuvlarını ı bu uğurda hiç çekinmeden vermeyi temel bir değer alan vatan evlatlarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Seçen, 7/24 saat Vatan Şehitlerinin yakınları ile gazilerinin hizmetinde olduklarını dile getirerek “ Sizler bu vatan toprakları için kahraman evlatlarını toprağa verdiniz veya vücut uzuvlarınızı kaybettiniz. Bizim için oldukça farklı bir konumdasınız. Sizlerin her zaman yanınızdayız. 7/24 saat hangi mesele ile karşı karşıya kalmışsanız, bunları çözüme ulaştırmak ve sizlere yardım etmek bizim için onurların en güzeli. Rabbim evlatlarınızın şehadetlerini makbul eylesin, gazi kardeşlerimize de Alllah’ü Teala acil şifalar ihsan eylesin, uzun ömürler versin ”dedi.


Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi’ de, Belediye Başkanı Atilla Seçen ’e hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. Çiftçi, şehit ailelerinin ve gazilerin . her zaman için yanı başlarında olacaklarını dile getirerek “ Allah sizlere hayırlı hizmetler nasip etsin., yaptığınız çalışmaları başarılı kılsın inşallah ”dedi.


Çiftçi daha sonra üzerinde Türk Bayrağı olan bir tabloyu, Belediye Başkanı Atilla Seçen’ e takdim etti.




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