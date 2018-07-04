Yaz spor okullarında 10 bin kayıt bekleniyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına öğrenciler ve öğrenci velileri büyük ilgi gösteriyor. Geçen yıl 7 bin civarında öğrencinin katıldığı yaz spor okullarında bu yıl 10 bin öğrencinin kayıt yaptırmasını beklediklerini ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, “81 ilimizde olduğu gibi Nevşehir’de de yaz spor okullarımız başladı. Bütün illerimizde olduğu gibi yüzme kurslarına ilimizde de büyük bir ilgi var. Geçen yıl yaz spor okullarımıza il ve ilçelerimizde 7 bin civarında öğrenci katılmıştı. Bu yıl 10 bin gencimize spor yaptırmayı amaçlıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.

“Yüzme Kursuna Bin Öğrenci Katılıyor”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarına ise öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaz spor okulları kapsamında bin öğrencinin yüzme kursuna katıldığını söyledi. Ünlüer, “Yüzme kursumuza ilgi oldukça fazla bulunuyor. Elit sporcularımızda yüzme kursları sayesinde çıkıyor. Havuzumuz hizmete açıldığı günden bugüne kadar 10 bin civarında çocuk, genç ve yetişkin üye kaydımız bulunuyor. Şuanda da yaz spor okulları kapsamında bin öğrencimiz yüzme kurslarına katılıyor. İnşallah bunlara hem yüzmeyi öğretmek hem de içlerinden milli sporcu yetiştirmek hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.