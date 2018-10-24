Yeni TOKİ bölgesinde dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni TOKİ bloklarının bulunduğu bölgede yaptığı incelemeler sırasında, yaklaşık 600 metreye ulaşan uzunluğa sahip dere yatağının ıslah edilmesine yönelik olarak Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine talimat vermişti.

Yapılan değerlendirme çalışmalarının ardından, TOKİ 3. Etapta bulunan camiinin hemen yanından başlayan ve yaklaşık 600 metre uzunluğa sahip dere yatağının ıslahına yönelik çalışmalar, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında, dere yatağının tabanına betonla kaplanırken, eğimli alanlar çim taşı ile kaplanıp çim ekimi yapılacak.