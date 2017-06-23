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23 Haziran 2017 13:19

Yeni TOKİ bölgesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde oluşturulan Yeni TOKİ bölgesindeki ana yolun sıcak asfaltla düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yeni TOKİ bölgesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

23 Haziran 2017 13:19


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki ana trafik ağı içerisindeki yolların sağlıklı bir şekilde içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon ve internet alt yapılanmalarının sağlanmasının ardından sıcak asfalt ile kaplanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yeni TOKİ bölgesindeki ana yol ağının sıcak asfalt ile kaplanması devam ediyor. .


Yeni TOKİ bölgesinde toplam 2 kilometre uzunluğunda gerçekleştirilmesi planlanan ilk etap sıcak asfaltlama uygulamasına Ramazan Bayramı sonrasında devam edilecek.




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