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27 Şubat 2018 09:56

Yolunu şaşıran tilki mağazaya girdi

Nevşehir’de bir mağazaya sabahın erken saatlerinde tilkinin girmesi mağaza sahipleri ve esnafları şaşkına çevirdi.

Yolunu şaşıran tilki mağazaya girdi

27 Şubat 2018 09:56


Yolunu kaybetmiş bir tilki, sabah saatlerinde Kapucubaşı Mahallesindeki bir mobilya mağazasına girdi. Olay, bir vatandaşın o anları cep telefonuna kaydetmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde mağaza sahiplerinin çıkartmaya çalıştığı tilki önce mağaza camından dışarıyı izledi, ardından mağazadan hızla çıkarak gözlerden kayboldu.


Sabah sabah büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen mağaza sahibi Ali Kabak, heyecanlı dakikaları şöyle anlattı:


“Sabah iş yerimize geldik. Tilki geldi ve mağazamız içerisinde dolabın yanına girdi. 10 dakika boyunca tilkiyi mağazadan dışarıya çıkartmak için uğraştık ve çıktı. Kendiliğinden geldi ve içeriye girdi. Şehir merkezinde olduğumuz için tilkinin mağazaya girmesini beklemiyorduk. Herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mağazada tilki bize baktı biz de tilkiye bakakaldık."




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