Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri Başkan Karaaslan’ı ziyaret etti

Dr. Mehmet Çeribaş, beraberindeki farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile birlikte Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı makamında ziyaret etti.

Doç. Dr. Mehmet Çeribaş, Yunus Emre Enstitüsü ile Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde 16 Temmuz-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında 28 şehirde düzenlenen “Türkçe Yaz Okulları” Programı çerçevesinde Başkan Karaaslan’a bilgiler verdi. Programa katılan öğrencilere sabahtan öğleye kadar ders verildiğini, öğleden sonraki programlarında ise sosyal ve kültürel faaliyette bulunulduğunu, hem Türkçe eğitimi alma hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihî ve turistik mekanlarını gezerek bölgenin kültürünü yerinde tanıma imkânı bulduklarını söyledi. Türkçe Yaz Okulları programı Nevşehir’de, Cezayir, Ürdün, Gürcistan, Polonya, Makedonya ve diğer ülkelerden olmak üzere farklı ülkelerden 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Başkan Karaaslan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra şunları belirtti; “Düzenlenen etkinlik ülkemiz ve ilimiz için çok faydalı bir faaliyet, bu konuda emeği geçenlere, başta Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitemiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Bizler üzerimize düşen ve elimizden gelen desteği sizlere vereceğiz. Ziyaretiniz beni oldukça memnun etti” dedi.

Başkan Karaaslan, öğrenci grubuna içinde Uçhisar ile ilgili tanıtım materyallerinin bulunduğu çantalardan hediye etti.