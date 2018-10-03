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Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve işyerlerinde satışa sunulan ürünlerin, etiket ve kasa fiyatlarının farklı olup olmadığı konusunda denetimlerini sürdürüyor.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri , şehir merkezindeki marketlerde günlük denetimler gerçekleştiriyor. Marketlerde yapılan denetimler Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Denetimlerde ayırıca satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrollerini de yapılıyor.


Zabıta ekipleri, reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise yasal işlem gerçekleştiriyor.

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