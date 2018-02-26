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26 Şubat 2018 12:16

Zeytin Dalı Harekatı kan bağışlarını artırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Nevşehir’de vatandaşların Türk Kızılay’ı tarafından yapılan kan bağış kampanyalarına olan ilgisini artırdı.

Zeytin Dalı Harekatı kan bağışlarını artırdı

26 Şubat 2018 12:16


TSK tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Nevşehir’de sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar Afrin’e operasyonuna katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, 2018 yılının ilk iki ayında 3 bin 450 ünite kan bağışı toplandığını belirterek, “Nevşehir Kızılay’ı olarak kan bağışı noktasında kan bağış kampanyalarımız oldukça güzel gidiyor. Nevşehir halkımız kan bağışına teveccüh göstermektedir. Geçtiğimiz yıllara göre bu yılın ilk iki ayında çok büyük bir kan bağışı var. Şuana kadar 3 bin 450 ünite kan bağışı aldık. Yani Nevşehir Kızılay’ı Türkiye’de kan bağışında nüfus oranına göre ilk sırada yer almaktadır” diye konuştu.



‘Zeytin Dalı Harekatı’ kan bağışını artırdı


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrasında kan bağışının arttığını ifade eden Gülen, “Tabi kan bağışı kampanyalarımızda bazı gelişen olaylar sonrasında kan bağışları arttı. Mehmetçiğimiz sınır ötesinde olduğu için Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğimize destek vermek amaçla çeşitli dernekler ve halkımızın kan bağış kampanyalarına olan ilgisini de artırmış bulunuyor” şeklinde konuştu.




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