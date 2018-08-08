Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.T. isimli bir şahsın…
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde meydana gelen 3 bisiklet ve 1 evden hırsızlık olayının zanlıları yakaladı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı…
Niğde Belediyesi tarafından 7143 sayılı vergi affı kapsamında borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatlarının 27 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Başvurusu 31…
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın yerinde hizmet yerinde çözüm amacıyla mahallelerde kurduğu hizmet çadırı 30 Temmuz Pazartesi günü Selçuk Mahallesi Mevlana Ortaokulu yanındaki parka…
Niğde’de Jandarma ekipleri patates tarlasında esrar maddesi ele geçirdi.
Ekipler patates tarlasında 8 bin 173 kök kenevir, mısır tarlasında ise kurutulmaya bırakılmış 7 kilo kubar esrar…
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen bir kadın tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY soruşturması…
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kültürel etkinlikleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.
Belediye Başkanı Rifat Özkan toplumun her kesimine yönelik çalışmaları şehre…
Niğde’nin bazı bölgelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel felaketinde, mağdur olan vatandaşlara AFAD tarafından yardım yapıldı.
Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü…
Niğde Otogarı kavşağından 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökhan E. yönetimindeki 16 Y 5232 plakalı otomobil ile Sercan S. (27)…
Niğde’de 1,7 şiddetinde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat…
Niğde merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2’si tutuklandı.
Niğde Kaçakçılık ve Organize…
Niğde’de güven timleri telefon dolandırıcılığı olayını önledi.
Kent merkezinde kendisini Niğde Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Amiri olarak tanıtan telefon dolandırıcısı isminin…
Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olan 4 kişi Mersin’de ’gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına…
MHP Niğde İl Başkanlığının Niğde Adliyesinde çıkan yangından dolayı oyların mühürsüz torbalarla taşındığı iddiasıyla seçimin iptali ve oyların yeniden sayılması talebi İlçe Seçim Kurulu’nda 1’e…
MHP Niğde’deki seçimin tekrar sayılmasını talep ederek Seçim Kuruluna başvurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niğde İl Başkanlığı, Niğde’de 2. sırada oy almasına rağmen…
Niğde Adliyesinde meydana gelen yangınla ilgili Adli ve İdari soruşturma başlatıldı.
Niğde İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal, Niğde Adliyesi’nde çıkan yangın ile ilgili yazılı…
Niğde Adliyesinde meydana gelen yangınla ilgili Niğde Valiliğinden açıklama yapıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in yaptığı açıklamada, yangının oy torbaları ve seçim evraklarını…
Niğde’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde bağımlığını ve ticaretini engellemeye yönelik yaptığı çalışmada 6 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, eski sanayi…
Niğde’dekamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti. 11 Haziran Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 Niğde Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum…
Niğde’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest…