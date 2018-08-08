Niğde Belediyesi’nden Yapılandırmada…

Niğde Belediyesi tarafından 7143 sayılı vergi affı kapsamında borcu bulunan vatandaşların yapılandırma için müracaatlarının 27 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Başvurusu 31…