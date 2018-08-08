08.08.2018’de 14 çift, Niğde Belediyesi’nde ‘Evet’ dedi

Niğde’de bugün takvimler 08.08.2018’i gösterince belediye nikah dairesinde yoğunluk yaşandı. Niğde’de 14 çift nikahlarını bu özel tarihte kıydırdı. Yılın en özel tarihi kabul edilen 08.08.2018 günü, mutluluğa “evet” demek isteyen 14 çift, nikahlarını Niğde Belediyesi Evlendirme Dairesinde kıydırdı.

Evlilik tarihini unutulmaz kılmak isteyen Niğde’li çiftlerden bazılarının nikahını Belediye Başkanı Rifat Özkan kıydı. Başkan Özkan çiftleri tebrik ederken Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.

Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Gençlerimiz böyle özel günleri benimseyip, böyle bir günde evlenmek istediler. Bizlere düşen ise onların nikâhlarını kıymaktır. Bizler de nikâhlarını kıydık. Nikâhı bugün kıyılan 14 çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Pınar Kaya ve Alı Öztürk çifti ise bu günü özellikler seçtiklerini ve büyük mutluluk yaşadıklarını söylediler.