15 Temmuz Futbol turnuvası düzenlendi

5 Şubat Şehir Stadyumu’nda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, kurum müdürleri ve 51 Masterler Futbol takımı oyuncularından oluşan kırmızı ve beyaz iki takım gösteri maçı yaptı.

Kırmızı takımın kaptanlığını Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, beyaz takımın kaptanlığını Vali Yardımcısı Cemil Kılıç’ın yaptığı müsabakada her iki takımda 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı forma ile maça çıktı.

Gösteri maçı 3-3 skorla tamamlanırken Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, organizasyonda emeği geçen Niğde 51 Masterler Futbol Kulübüne teşekkür etti.