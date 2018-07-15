Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 10:20

15 Temmuz Futbol turnuvası düzenlendi

Niğde’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Niğde 51 Masterler Futbol Kulübü tarafında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Futbol Turnuvası öncesi protokol gösteri maçı yapıldı.

15 Temmuz Futbol turnuvası düzenlendi

15 Temmuz 2018 10:20


5 Şubat Şehir Stadyumu’nda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, kurum müdürleri ve 51 Masterler Futbol takımı oyuncularından oluşan kırmızı ve beyaz iki takım gösteri maçı yaptı.


Kırmızı takımın kaptanlığını Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, beyaz takımın kaptanlığını Vali Yardımcısı Cemil Kılıç’ın yaptığı müsabakada her iki takımda 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı forma ile maça çıktı.


Gösteri maçı 3-3 skorla tamamlanırken Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, organizasyonda emeği geçen Niğde 51 Masterler Futbol Kulübüne teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç