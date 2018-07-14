15 Temmuz yıldönümü

Demircioğlu mesajında , “15 Temmuz gecesi hainler milli iradeye saldırdı. Ancak milli iradenin nöbetçileri tek vücut olup, hain darbe girişimini bertaraf etti. Nasıl 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren sokaklara çıkıp vatanımız, bayrağımız için mücadele ettiysek, bugünde haykırıyoruz ‘15 Temmuz’u Unutmadık Unutturmayacağız’

HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu açıklamasında şunları söyledi;“15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine” karşı ilk andan itibaren tepkisini en net biçimde ortaya koymuştur. Hiç şüphesiz ki hain darbeciler, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğine; bütünlüğüne kast etmiş, milletin meclisini bombalamış, milli iradeye saldırmıştır.

Vatanın asil evlatları hain darbe girişimine karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir duruş sergilemiş, bu uğurda büyük bir bedel ödemiştir. Tüm şehitlerimize bir defa daha Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren sokaklara çıkıp, vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz için nasıl mücadele ettiysek, vatanımız için bayrağımız için aynı kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yüce milletimiz o gecede destansı bir kahramanlık örneği sunarak iradesine sahip çıkmıştır. Millet iradesine yapılan bu saldırıyı canları pahasına püskürtmeyi başaran Ömer Halisdemir şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz tüm dünyaya Türk’ün gücünü göstermiştir. Türk milletinin; Vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını tüm dünyanın da gördüğü o hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.