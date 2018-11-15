İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 yaşındaki genç av tüfeğiyle intihar etti

Niğde’de 19 yaşındaki genç av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Niğde'de 19 yaşındaki genç av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde 19 yaşındaki A.K bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan A.K. akrabaları tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


A.K doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.