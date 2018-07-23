3 çocuk tavsiyesine uymak istediler, üçüz çocukları oldu

Niğde’de yaşayan Nurcan ve İbrahim Gün çifti, Halitcan ve Tuba isimli çocuklarından sonra üçüncü çocuğa sahip olmak istedi. 3. çocuğa hamile olan Nurcan Gün, üçüz çocuk dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az 3 veya 5 çocuk tavsiyesi için üçüncü çocuğu isteyen Gün çiftçi, üçüz olan 2 erkek bir kız çocuğunun mutluluğunu yaşıyor.

İlk doktora gittiklerinde ikiz bebek beklediklerini öğrenen Gün çifti 2 ay sonra bir sürpriz daha yaşadı ve aslında bebeklerinin üçüz olduğunu öğrendi.

Kayseri’de bir hastanede doğum yapan Nurcan Gün, "Şahane, çok güzel bir duygu. 2 çocuğum vardı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’3 çocuk yapın’ dedi ama biz 3 derken üçüz çocuğum oldu. Cumhurbaşkanımız 3 ya da 5 demişti biz iki tavsiyesine de uyduk. 2 çocuğum vardı şimdi 5 çocuğum var. Çocuklarıma Ali Asaf, Recep Emin ve Evra Nur isimlerini koyduk" dedi.

Baba İbrahim Gün ise "2 erkek bir kızımız oldu, 3 erkek olsaydı Recep, Tayyip, Erdoğan ismi koymayı düşünüyorduk. Üçüncüyü beklerken üçüz oldu toplamda 5 oldu. Bize bez ve mama desteği verirlerse çok mutlu oluruz. Rabbime şükürler olsun çok güzel bir duygu" diye konuştu.